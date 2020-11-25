В Уфе старинные здания ветшают и сносятся

Еще 84 дома-памятника сейчас расселяются, они тоже пополнят список муниципальных памятников архитектуры, и все они в аварийном состоянии.

Эти дома будут продавать с аукциона бизнесменам на условиях реставрации и с рядом ограничений. Внешний вид памятников будет сохранен. Для этих целей в городе до первого декабря появится новый оператор по реставрации объектов культурного наследия. Как ожидается, в течение полугода он перейдет на полную самоокупаемость.

При этом в городе остается множество старинных зданий, которым охранный статус не присвоен. Так 21-22 ноября был снесен дом 72/2 по улице Октябрьской революции, которую планируют сделать пешеходной. Активисты пытались добиться для него охранного статуса, но безуспешно. Еще шесть домов на Октябрьской революции не имеют вообще никакой защиты от сноса.