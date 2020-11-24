В 2021 году в Уфе заменят устаревшие автобусы

Полностью заменить старые автобусы современными городскими моделями мэрия планирует уже в следующем году.

Кроме того, «Башавтотранс» за свой счет проводит ремонт имеющегося автопарка. К первому ноября 2020 года уже отремонтировали 220 автобусов, сейчас в ремонте остается еще 56 автобусов с газовыми двигателями.

Эта мера обошлась предприятию в 120 миллионов рублей, но зато она позволила выводить на маршруты больше транспорта во время пандемии.

Несмотря на меры, принятые для рассеивания потока пассажиров в пиковые часы, жители города часто жалуются на заполненность автобусов, особенно по вечерам.