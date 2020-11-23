Систему здравоохранения Башкортостана модернизируют к 2025 году

Об этом на совещании в Правительстве 23 ноября сообщил глава Минздрава Максим Забелин.

Уже запланировано строительство и обновление больниц на сумму 11,2 миллиарда рублей. На закупку и обновление оборудования в них понадобится 6,55 миллиарда рублей, транспорт обойдется еще в 809 миллионов рублей.

Всего за четыре года заменят 357 автомобилей скорой помощи, закупят 290 новых. Проект по большей части финансируется из федерального бюджета.