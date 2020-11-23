За вождение в нетрезвом виде в Башкортостане будут конфисковывать автомобили

На совещании в правительстве 23 ноября Радий Хабиров раскритиковал Минтранс за неспособность снизить количество жертв на дорогах.

По мнению главы республики, основной виновник ДТП – не плохие дороги, а нетрезвые водители. В связи с этим в середине декабря пройдет совещание на тему безопасности дорожного движения. К тому времени правительство и Госсобрание Башкортостана разработают инициативу по конфискации автомобилей у людей, повторно пойманных за вождением в нетрезвом виде.

Стоит отметить, что подобная инициатива в России обсуждается уже несколько лет. После изъятия вернуть автомобиль будет невозможно, его выставят на аукцион.