Памятник Салавату Юлаеву в Уфе могут снять с постамента

Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на Башкультнаследие, на данный момент обсуждаются варианты реконструкции памятника, один из них – демонтаж и перевозка на место проведения работ. Сами работы стартуют не раньше весны 2021 года, сроки еще не определены.

В мае текущего года после внеплановой проверки мэрию Уфы оштрафовали за ненадлежащее состояние памятника на 200 тысяч рублей. Позже она попыталась оспорить это решение, но суд оставил его в силе.

После этого был заключен контракт на проведение капитального ремонта памятника Салавату Юлаеву: планируют укрепить каркас, восстановить внешний вид скульптуры, обработать металл антикоррозийными средствами. Также проведут исследование грунта под памятником и всех связанных с ним конструкций. Дата начала работ еще не анонсирована.