Памятник Салавату Юлаеву в Уфе могут снять с постамента

10-метровый памятник Салавату Юлаеву – один из главных символов города, является крупнейшей конной скульптурой в Восточной Европе и объектом культурного наследия федерального значения.
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Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на Башкультнаследие, на данный момент обсуждаются варианты реконструкции памятника, один из них – демонтаж и перевозка на место проведения работ. Сами работы стартуют не раньше весны 2021 года, сроки еще не определены.
В мае текущего года после внеплановой проверки мэрию Уфы оштрафовали за ненадлежащее состояние памятника на 200 тысяч рублей. Позже она попыталась оспорить это решение, но суд оставил его в силе.
После этого был заключен контракт на проведение капитального ремонта памятника Салавату Юлаеву: планируют укрепить каркас, восстановить внешний вид скульптуры, обработать металл антикоррозийными средствами. Также проведут исследование грунта под памятником и всех связанных с ним конструкций. Дата начала работ еще не анонсирована.
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