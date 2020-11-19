В Башкортостане изменится порядок оплаты больничных

С 2022 оплата больничных и выплата пособий по беременности и родам будут производиться напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя.

Это удобно для всех: у работодателей будет меньше бумажной работы, а работники получат деньги быстрее. При этом правильность начислений будет контролироваться фондом соцстрахования.

Все необходимые сведения будут собираться автоматически в электронном виде, никаких заявлений писать не придется.