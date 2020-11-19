В Башкортостане изменится порядок оплаты больничных

В некоторых регионах обновленная система работает уже сейчас, и она хорошо себя зарекомендовала. В скором времени ее распространят на всю страну.
С 2022 оплата больничных и выплата пособий по беременности и родам будут производиться напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя.
Это удобно для всех: у работодателей будет меньше бумажной работы, а работники получат деньги быстрее. При этом правильность начислений будет контролироваться фондом соцстрахования.
Все необходимые сведения будут собираться автоматически в электронном виде, никаких заявлений писать не придется.
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