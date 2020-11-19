В Уфе соединят северную и южную трамвайные сети

Ранее мы писали о том, что первоначально планировалось восстановить трамвайную линию на проспекте Октября, однако теперь рассматривается вариант прокладки рельсов по Российской.

Объем инвестиций, по словам премьер-министра Андрея Назарова, составит 25,2 миллиарда рублей, частично проект будет профинансирован екатеринбургским холдингом «Группа Синара», с которым уже подписаны контракты. Сроки проведения работ пока неизвестны – как ожидается, они завершатся до 2024 года.

«В планах у нас – соединить северную и южную трамвайные сети по новому маршруту и полностью модернизировать все трамвайное хозяйство, обновить подвижной состав. Трамвай станет удобным, комфортным и будет отвечать всем современным требованиям. Транспортные потоки будут организованы более эффективно с точки зрения как экономики, так и удобства наших граждан», – написал Назаров в соцсетях.