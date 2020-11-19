В Башкортостане изменятся правила работы такси и автобусов

Больше всего изменений коснулось такси:

– До подачи такси пассажиру должны будут сообщить номер заказа, наименование перевозчика, размер платы, планируемое время прибытия. Также клиенту будут выдавать чек, в том числе электронный.

– Операторов обяжут до полугода хранить сведения из журнала регистрации заказов – фамилию, имя и отчество водителя, фактическое время его прибытия, адрес назначения, дополнительные опции при заказе – детское кресло, повышение класса автомобиля и так далее.

– Клиенты такси смогут сами определять маршрут поездки и вносить в него коррективы. При отсутствии пожеланий, водитель обязан ехать по пути с наименьшими затратами времени.

В автобусах:

– При наличии билета пользоваться залами ожидания разрешат без временных ограничений.

– При посадке на рейс достаточно показать паспорт (если билет именной) либо QR-код или штрих-код билета.