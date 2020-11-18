В Уфе заливают катки и хоккейные коробки

Одним из первых в Уфе откроется самый большой каток в северной части города – на стадионе «Строитель» в Орджоникидзевском районе.

В Калининском районе обустроят катки в парке «Первомайский», на стадионе «Гастелло», «Гольфстрим» по улице Мушникова.

В Октябрьском районе этой зимой будут работать пять катков: на площади перед Дворцом спорта, в парке имени Мажита Гафури, а также напротив дома №20 на улице Максима Рыльского.

В Советском районе покататься на коньках можно будет в парке имени Ивана Якутова, на катке на территории аграрного университета, в сквере 50-летия Победы.

В Демском районе катки традиционно заливаются на стадионе «Локомотив» (Левитана, 26/1) и на прилегающей территории спортивной школы олимпийского резерва №7 (Центральная, 1/2).

В Ленинском районе откроют два ледовых катка (Летчиков, 8/2 и Защитников Отечества, 17).

В Кировском районе готовят сразу шесть катков под открытым небом: на стадионе «Динамо», на площади перед Гостиным двором, на Кувыкина, 39, во дворе дома №12/1 по улице Высотная, во дворе 160 лицея и перед спортивным магазином «Декатлон» (Рубежная, 176).