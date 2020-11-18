Радий Хабиров: «Башкортостан может стать вторым регионом России, где будет кольцевая железная дорога»

«Башкортостан может стать вторым после Московской области регионом России, где будет кольцевая железная дорога. Сегодня обсудили в Москве этот проект с руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Работу над этим проектом мы уже начали, определяем совместно с РЖД финансовую модель.

Модернизация ж/д путей на южном обходе Уфы позволит нам вынести за пределы города транзитные грузовые поезда, которые порой элементарно являются помехой для автотранспорта и жителей кварталов, расположенных вблизи железной дороги. Но прежде всего это даст нам возможность запустить скоростную кольцевую городскую электричку, в том числе через международный аэропорт имени Мустая Карима.

Это совершенно новый транспортный продукт для жителей Уфы и республики. На этом поезде вы сможете быстро и с комфортом доехать, например, из Демы в Шакшу, минуя автомобильные пробки. Воспользовавшись, разумеется, единой транспортной картой «Алга».

Кроме того, продолжаем работу по уфимскому ж/д вокзалу. В этом году планируем завершить реконструкцию здания вокзала, инженерных сетей. На втором этапе в 2021 году завершим ремонт платформ, удлинение пешеходного тоннеля и общее благоустройство территории», – написал Радий Хабиров.