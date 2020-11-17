В Уфе в 2021 году продолжится масштабный ремонт дорог

В 2020 году в городе отремонтировали 59 участков общей протяженностью более 54 километров. В 2021 году планируют отремонтировать еще 47,7 километров дорог, самые проблемные участки – в первую очередь.

Из масштабных проектов, уже запланированных на следующий год – ремонт бульвара Ибрагимова, улиц Революционной и Коммунистической, а также реконструкции мостов через реки Белую и Уфу в створе улицы Города Галле и в поселке Шакша, подготовка проекта ремонта старого арочного моста через Белую в районе Южного выезда из Уфы.

Кроме того, в центре внимания будет развитие городского электротранспорта, возвращение трамваев на улицы Уфы. До 22 ноября будет составлена карта ремонта дорог и определены стоимость и сроки проведения работ.