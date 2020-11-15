Со вторника отключат воду в четырех районах Уфы

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 16 по 22 ноября 2020 года.
17 ноября
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Улица Кольцевая – дома 145, 145а, 149, 149а, 151, 153.
Улица Пекинская – дома 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18.
Улица Кремлевская – дома 39, 40, 41, 42, 44.
Кировский район, холодная вода, с 10.30 до 23.30:
Улица Менделеева – дом 177/3 к.1.
Улица Сагита Агиша – дом 24.
18 ноября
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:
Улица Кольцевая – дома 169, 169а, 169б, 171, 173, 173/1, 175.
Улица Кольцевая – дома 22, 24.
19 ноября
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 23.30:
Улица Казанская – дома 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14.
Улица Бессонова – дома 21/1, 29, 31, 33, 35, 37.
Улица Окружная – дома 53, 53а, 55, 57, 57б, 59, 59б, 61, 63, 88, 88а, 90.
19-20 ноября
Кировский район, холодная вода, с 10.00 19 ноября до 9.00 20 ноября:
Улица Гоголя – дом 23/1.
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 19 ноября до 5.00 20 ноября:
Улица Юрия Гагарина – дома 42, 44, 44/1, 46/4.
Улица Максима Рыльского – дома 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 25/2.
Набережная реки Уфы – дом 29/2.
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 19 ноября до 9.00 20 ноября:
Улица Баязита Бикбая – дома 19/1, 31/1.
Улица Юрия Гагарина – дом 25/14.
Улица Максима Рыльского – дома 10/2, 14/2.
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