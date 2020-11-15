Погода в Башкортостане: заморозки и гололедица на дорогах

По прогнозу Башгидромета, в целом по республике в ближайшие три дня ожидается температура от -9 до -14 днем, местами – похолодания до -23. Существенных осадков не будет.

Вторая половина ноября обещает быть холодной: синоптики прогнозируют понижение температуры до -25 градусов в некоторых районах и гололедицу на дорогах.

По данным Gismeteo, в Уфе всю рабочую неделю, кроме понедельника, будет идти снег. Со вторника, 17 ноября, потеплеет до -5 градусов в дневное время и значительных заморозков не предвидится до конца недели.