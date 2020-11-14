В Уфе отменили некоторые льготы на проезд в общественном транспорте

Проезд в электротранспорте для пенсионеров, студентов и некоторых льготных категорий граждан за 13 рублей отменен.

Отменены и проездные билеты для жителей и организаций, которые раньше можно было приобрести со значительной скидкой. Сохранились скидки при оплате пластиковой картой (18 рублей вместо 22) и по школьным картам (10 рублей).

Таким образом МУЭТ пытается выбраться из долговой ямы. В будущем могут отменить и льготные тарифы для школьников, а также отказаться от услуг кондукторов.