В Уфе отменили некоторые льготы на проезд в общественном транспорте

Большинство скидок на проезд в трамваях и троллейбусах Уфы теперь недействительны по распоряжению администрации города.
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ufacity.info
Проезд в электротранспорте для пенсионеров, студентов и некоторых льготных категорий граждан за 13 рублей отменен.
Отменены и проездные билеты для жителей и организаций, которые раньше можно было приобрести со значительной скидкой. Сохранились скидки при оплате пластиковой картой (18 рублей вместо 22) и по школьным картам (10 рублей).
Таким образом МУЭТ пытается выбраться из долговой ямы. В будущем могут отменить и льготные тарифы для школьников, а также отказаться от услуг кондукторов.
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