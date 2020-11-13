Андрей Назаров: «Инфекционный госпиталь в Зубово загружен полностью»

«Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень и очень серьезная. Первый наш госпиталь в Зубово позволил спасти сотни жизней и в настоящий момент загружен полностью.

Сейчас строим второй в Стерлитамаке. Сроки строительства – 50 дней. Мы поднимаем планку еще выше. Самое главное, что в новой инфекционке мы учли все пожелания медиков, поэтому делаем ее многофункциональной. Там будут предусмотрены операционное, родильное, детское и приемные отделения.

Только представьте себе: менее чем за два месяца мы возводим высокотехнологичное, оборудованное по последнему слову техники медицинское учреждение, аналогов которому нет, пожалуй, во всем мире. Как с точки зрения функционала, так и с точки зрения внешнего вида самого здания и благоустройства территории, к нему прилегающей.

Мы учитываем все до мелочей. В общем, мы первого декабря запускаем новый инфекционный центр в Стерлитамаке. Все расскажем и покажем. Повторюсь, мы гордимся своими достижениями и очень заинтересованы в том, чтобы успешный опыт Башкортостана в строительстве инфекционных центров был распространен не только в других регионах страны, но и за рубежом. Всем здоровья!» – написал Андрей Назаров в Facebook.