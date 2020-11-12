В нескольких регионах России строят инфекционные центры по проекту уфимского

«С удовольствием говорю, что наш проект инфекционной больницы начинает появляться в других субъектах РФ. Например, как на этом фото – в Челябинске.

Желаем нашим добрым соседям успеха в борьбе с самым серьезным для всех нас вызовом и надеемся, что проектные решения госпиталя одобрят наши челябинские коллеги и жители. А в целом, интерес к нашему проекту госпиталя проявили более десяти субъектов РФ. Так что наш родной цветок башкирского курая будет скоро виден с высоты во многих регионах России.

А мы оперативно строим уже второй такой. Он очень нужен. И практика показала, что наш проект исключительно удобен и эффективен в борьбе с коронавирусом», – написал Радий Хабиров в Instagram.