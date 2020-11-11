Как в Башкортостане начисляется плата за отопление?

– По состоянию на ноябрь 2020 года все платят за отопление по факту в течение отопительного периода, то есть в летние месяцы начислений нет, поскольку тепло в дома не подается.

– Поэтому в отопительный период суммы в платежных квитанциях выше, чем раньше. До введения новых правил оплата распределялась равномерно на летние и осенне-зимние месяцы.

– Жители платят за фактическое потребление тепла всем домом. Если в доме установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии (ОДПУ), плата начисляется по его показателям. Если не установлен – по общему тарифу.

– В домах без ОДПУ плата начисляется за полный месяц всегда, даже если тепло подавалось всего несколько дней.

– Соответственно, плата каждого жителя напрямую зависит от состояния ОДПУ и теплоизоляции в доме. Если фасад плохо утеплен или в подъезде будут открыты окна, потребуется больше энергии на его обогрев. За все это отвечает управляющая компания.

– Индивидуальный прибор учета можно поставить в квартире только обратившись в обслуживающую дом организацию.