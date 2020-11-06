О необходимости законопроекта о расширении платных территорий депутаты Госсобрания республики заговорили в 2020 году. Согласно этому закону, платной будет длительная парковка на государственной и муниципальной земле.
Стало известно, когда парковка на обочине в Уфе станет платной
Недавно этот закон подписал глава республики Радий Хабиров, и он официально вступит в силу 15 ноября 2020 года.
К платным территориям относятся и обочины дорог – таким образом в правительстве пытаются бороться с людьми, которые паркуются на обочинах на весь день, занимая проезжую часть.
Бесплатно можно будет припарковаться только на 20 минут. На парковках около спортивных объектов, а также организаций в сфере культуры, здравоохранения и оказания госуслуг период бесплатной парковки составит более 60 минут.
Полностью бесплатной парковка будет с 21 до семи часов, в выходные и нерабочие дни, а также в любое время – только для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.
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