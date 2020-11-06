В мэрии Уфы объяснили долгий ремонт улицы Комсомольской

Задержку в реконструкции мэрия объяснила сложностью работ: идет не только замена дорожного покрытия, но и монтаж ливневой канализации и других коммуникаций.

Поэтому ремонт, стартовавший в 2019 году, завершится только в 2021. По этой же причине невозможно перекрывать улицу участками: приходится демонтировать газопровод и перевязывать сети газоснабжения.

Сейчас полностью перекрыта большая часть улицы, идущей параллельно проспекту Октября: от бульвара Хадии Давлетшиной до Лесотехникума.