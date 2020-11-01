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Первая рабочая неделя ноября в Башкортостане будет сокращенной

В начале ноября в России традиционно отмечают День народного единства. 15 лет назад этот день объявлен праздничным выходным.

Итого в первой половине недели полноценным рабочим днем будет только понедельник, второе ноября.

Во вторник, третьего ноября, рабочий день будет сокращен на один час, а среда – праздничный выходной. В четверг и пятницу рабочие дни пройдут по обычному графику.

Это последний праздничный выходной в 2020 году вплоть до новогодних каникул. 31 декабря рабочий день также будет сокращен.

Павел Авдеев,
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