Первая рабочая неделя ноября в Башкортостане будет сокращенной

Итого в первой половине недели полноценным рабочим днем будет только понедельник, второе ноября.

Во вторник, третьего ноября, рабочий день будет сокращен на один час, а среда – праздничный выходной. В четверг и пятницу рабочие дни пройдут по обычному графику.

Это последний праздничный выходной в 2020 году вплоть до новогодних каникул. 31 декабря рабочий день также будет сокращен.