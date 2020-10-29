Один из вузов Уфы переводит большую часть студентов на дистанционное обучение

Первокурсники-очники будут учиться в смешанном формате в соответствии с расписанием.

Для невыпускных курсов очной формы обучения все лекционные и практические занятия преподаватели будут вести дистанционно.

Лабораторные работы будут проводить в лабораториях УГНТУ только для тех студентов, которые в настоящее время находятся в Уфе, для остальных – дистанционно.

Выпускные курсы будут учиться в дистанционном формате.