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Один из вузов Уфы переводит большую часть студентов на дистанционное обучение

С первого ноября учебный процесс в УГНТУ претерпит большие изменения: в стенах университета будет учиться только необходимый минимум студентов.

Первокурсники-очники будут учиться в смешанном формате в соответствии с расписанием.

Для невыпускных курсов очной формы обучения все лекционные и практические занятия преподаватели будут вести дистанционно.

Лабораторные работы будут проводить в лабораториях УГНТУ только для тех студентов, которые в настоящее время находятся в Уфе, для остальных – дистанционно.

Выпускные курсы будут учиться в дистанционном формате.

Павел Авдеев,
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