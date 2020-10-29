С первого ноября учебный процесс в УГНТУ претерпит большие изменения: в стенах университета будет учиться только необходимый минимум студентов.
Один из вузов Уфы переводит большую часть студентов на дистанционное обучение
Первокурсники-очники будут учиться в смешанном формате в соответствии с расписанием.
Для невыпускных курсов очной формы обучения все лекционные и практические занятия преподаватели будут вести дистанционно.
Лабораторные работы будут проводить в лабораториях УГНТУ только для тех студентов, которые в настоящее время находятся в Уфе, для остальных – дистанционно.
Выпускные курсы будут учиться в дистанционном формате.
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