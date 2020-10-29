В Башкортостане введут новые запреты на пляжах

Прежде всего, запретят приводить с собой любых животных, за исключением собак-поводырей. Кроме того, отдыхающим нельзя будет играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также хватать и подбрасывать купающихся.

Нельзя будет заходить в воду, если подняты красный или черный флаги, заплывать за буйки, срывать или топить их. В зону купания не будут допускать маломерные суда, кроме спасательных.

Владельцам пляжей с июля 2021 года придется обследовать дно в границах заплыва, обеспечивать работу спасательных постов, на детских пляжах должна будет дежурить лодка со спасателями.