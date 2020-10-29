В Уфе полностью меняют конструкцию озера Кашкадан

«Этот год мы серьезно поработали над развитием парковой системы города Уфы. Жители уже оценили фонтан Журавли и парки Дубки и Первомайский, есть и другие уютные зоны отдыха. Сложнее вопрос с озером Кашкаданом в Сипайлово.

Мне предлагали его благоустроить еще год назад, но я несколько раз выезжал на место, собирал совещания, вместе со специалистами анализировали, в чем проблема этого озера. В Кашкадане была проблема с водой, из-за мелководья летом озеро зацветало, зимой – замерзало. Дно было грязное, стоял крайне неприятный запах. В итоге мы решили не спешить, добавили денег, изменили изначальный проект.

Главное – мы продумали систему водного баланса в озере. Не было системы ливневой канализации и вся грязь стекала в озеро, мы решили и эту проблему. Может, конечно, наши действия и вызвали раздражения у многих, но мы слили Кашкадан полностью. Вывезли оттуда тысячи машин ила и грязи и еще продолжаем вывозить. Но зато теперь на десятки лет наперед у нас будет водоем с чистой водой, где можно будет отдыхать, загорать, купаться. Сделаем мы Кашкадан на очень достойном уровне, с современными площадками, велодорожками, удобными скамейками. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом районе Уфы, в каждом селе и городе Башкортостана были свои озера Кашкаданы и парки Первомайские», – написал Радий Хабиров в Instagram.