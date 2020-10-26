23 октября правительство республики подготовило распоряжение о частичном переходе многофункциональных центров на работу по записи. Оно вступило в силу 26 октября.
МФЦ Башкортостана принимают документы только по предварительной записи
МФЦ принимают документы только по предварительной записи и только по тем услугам, на которые вы запишетесь. Выдача документов производится как раньше – в порядке живой очереди.
После записи необходимо обратиться в офис не ранее чем за 30 минут до назначенного времени и предъявить на ресепшене документ, удостоверяющий личность и пин-код, присвоенный при оформлении предварительной записи. Посетить офис МФЦ можно только в маске и перчатках.
Записаться можно:
– по телефонам контакт-центра: +7 (347) 246-55-33 и +7 (927) 3333 100;
– через онлайн-консультант на официальном сайте РГАУ МФЦ;
– через мобильное приложение «Мои документы»;
– на портале Госуслуги РБ.
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