МФЦ Башкортостана принимают документы только по предварительной записи

МФЦ принимают документы только по предварительной записи и только по тем услугам, на которые вы запишетесь. Выдача документов производится как раньше – в порядке живой очереди.

После записи необходимо обратиться в офис не ранее чем за 30 минут до назначенного времени и предъявить на ресепшене документ, удостоверяющий личность и пин-код, присвоенный при оформлении предварительной записи. Посетить офис МФЦ можно только в маске и перчатках.

Записаться можно:

– по телефонам контакт-центра: +7 (347) 246-55-33 и +7 (927) 3333 100;

– через онлайн-консультант на официальном сайте РГАУ МФЦ;

– через мобильное приложение «Мои документы»;

– на портале Госуслуги РБ.