Вузы Башкортостана могут перевести на дистанционное обучение

«Ситуация вообще в целом по коронавирусу у нас вошла в стадию стабильности. В школах и садиках мы ее мониторим ежедневно.

Есть небольшая динамика по колледжам и достаточно серьезная – по вузам», – сказал Айбулат Ханжин, добавив, что касательно вузов у Минобра есть отдельные предложения, которые будут обсуждаться позже.

На сегодняшний день в большинстве вузов Башкортостана часть студентов обучается дистанционно. С 19 октября школьники вышли на осенние каникулы, которые в этом году продлятся дольше обычного – до четвертого ноября.