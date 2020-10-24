В Уфе маски и перчатки начали продавать на остановках

Продажа уже осуществляется в более чем ста точках, список можно посмотреть тут. С 23 октября в городе возобновились проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Рейд прошел на проспекте Октября. Проверяли автобусы, троллейбусы и маршрутки. Обращали внимание как на пассажиров и кондукторов, так и на водителей.

Нарушителям, будь то водитель или пассажир, грозит штраф: 1-3 тысячи рублей для граждан (повторное – 3-5 тысяч), 5-15 тысяч рублей для должностных лиц (15-30) и 50-100 тысяч рублей для юридических лиц (100-200).