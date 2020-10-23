В Башкортостане ограничили работу ресторанов и баров

Согласно новой редакции документа, заведения общепита необходимо ограничить режим работы с 23.00 до 6.00 (за исключением объектов придорожного сервиса). Это касается всех баров, ресторанов, кафе, фуд-кортов и иных аналогичных объектов.

Ранее в республике запретили проведение банкетов, корпоративов и других мероприятий с участием большого количества людей, а также закрыть танцполы.

Все запланированные крупные мероприятия в республике отменяются или переносятся.