Стало известно, когда в Уфе отремонтируют бульвар Ибрагимова

О необходимости капитального ремонта бульвара Ибрагимова в мэрии заговорили еще в июле 2020 года, тогда же прошла госэкспертиза.

Первоначально планировалось, что работы начнутся «примерно в августе-сентябре», однако подрядчик до сих пор не выбран. Аукцион начнется 30 октября, торги стартуют от 266,5 миллионов рублей.

Как ожидается, ремонт улицы завершится до начала декабря 2022 года. Во время проведения работ движение транспорта по бульвару Ибрагимова будет затруднено.