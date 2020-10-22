Почему в уфимских аптеках закончились ртутные градусники?

Генеральный директор «Башфармации» Альфия Рахматуллина прокомментировала эту ситуацию в беседе с корреспондентом агентства «Башинформ».

По словам Рахматуллиной, сбои в поставке любых лекарств периодически случаются из-за проблем с маркировкой. На складах все препараты есть и завозятся в аптеки по мере надобности. Продажи «Коронавира» пока приостановлены, так как сейчас препарат проходит перерегистрацию. По окончании этого процесса он снова появится на прилавках, цена значительно снизится. Дефицита масок нет.

Что касается ртутных термометров, то они еще есть в некоторых аптеках, но только остатки, так как такие приборы были запрещены международной конвенцией, с 2020 года Россия взяла курс на полное избавление от них. Поэтому в аптеках стоит искать спиртовые или электронные градусники.