Новый инфекционный госпиталь в Башкортостане будет «медицинским центром мирового уровня»

«Работа по строительству новой инфекционной больницы в Стерлитамаке кипит вовсю. На самом деле, ее, наверное, не стоит называть "инфекционной больницей". Это будет нечто гораздо большее – объект, который по функционалу, оснащенности и внешнему виду ближе всего будет стоять к суперсовременному медицинскому центру мирового уровня.

В нем жители республики смогут лечиться в самых комфортабельных условиях. По сравнению с весной, мы подняли планку еще выше и решили, что, в отличие от инфекционного центра в Зубово, здесь будут еще и приемное, родильное, детское и операционные отделения», – написал Андрей Назаров.

На данный момент, по словам Назарова, уже залит фундамент под всеми корпусами, проведено временное электричество, идет прокладка канализации. До конца недели планируют собрать металлоконструкции первого и второго корпусов. К началу декабря новый центр уже примет первых пациентов.