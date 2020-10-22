Программа льготной ипотеки подразумевает покупку жилья на первичном рынке в ипотеку под 6,5 годовых. Она стартовала в апреле 2020 года в качестве меры поддержки застройщиков и банков.
Продлена программа льготной ипотеки в Башкортостане
Разницу между 6,5% и текущей ставкой банкам компенсирует государство. Согласно первоначальным планам, программа должна была завершиться первого ноября 2020 года.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства объявил о том, что программа продлена до первого июля 2021 года. Ранее Минфин предложил продлить ее до конца следующего года.
По этой программе в Башкортостане можно приобрести жилье стоимостью до 3,5 миллионов рублей в ипотеку до 30 лет.
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