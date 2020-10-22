Продлена программа льготной ипотеки в Башкортостане

Разницу между 6,5% и текущей ставкой банкам компенсирует государство. Согласно первоначальным планам, программа должна была завершиться первого ноября 2020 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства объявил о том, что программа продлена до первого июля 2021 года. Ранее Минфин предложил продлить ее до конца следующего года.

По этой программе в Башкортостане можно приобрести жилье стоимостью до 3,5 миллионов рублей в ипотеку до 30 лет.