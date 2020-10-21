РКБ имени Куватова в Уфе снова в центре коронавирусного скандала

Согласно материалам дела, в ходе проверки выяснилось, что больница скрыла от Роспотребнадзора информацию о положительных результатах тестов на коронавирус.

За это учреждение могут оштрафовать на 200-500 тысяч рублей, заседание запланировано на 23 ноября.

В начале 2020 года РКБ имени Куватова отметилась скандальной вспышкой коронавируса, в результате которой в карантине оказались 1200 пациентов и врачей. В итоге был оштрафован врач-эпидемиолог на 25 тысяч рублей за нарушение санитарных правил, больница была оштрафована на 100 тысяч рублей, главврач покинула свой пост и наказания не понесла.