IT-компаниям Башкортостана помогут получить субсидии и грант до 300 миллионов рублей

Вебинар пройдет 23 октября с 10.00 до 13.00. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно здесь. Ссылку разошлют за час до начала трансляции.

Эксперты расскажут участникам о субсидиях, предоставляемых Министерством промышленности и торговли России. Они предполагают возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов для развития высокотехнологичной промышленной продукции. Субсидии могут выдаваться, в частности, на оплату труда сотрудников, оснащение рабочих мест, покупку оборудования, приобретение лицензий на ПО.

Кроме того, участники вебинара ознакомятся с грантовым конкурсом Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Победители этого конкурса получат до 300 миллионов рублей на внедрение цифровых решений.