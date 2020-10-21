Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров рассказал о том, как продвигается проект строительства первого в Уфе полноценного зоопарка.
Зоопарк в Уфе расположится в черте города
По словам Назарова, рассматривали вариант открытия зоопарка недалеко от Миловки – там площадка позволяет разбить и гостевые дома, создав целую зону отдыха.
Однако в ходе обсуждения пришли к выводу, что лучше всего будет построить зоопарк в черте города. Проект рассчитывают завершить в течение двух-трех лет. Строительство начнется после утверждения участка – как ожидается, уже на следующей неделе (после 26 октября).
Решение об открытии в Уфе полноценного зоопарка было принято в августе 2020 года, когда глава республики распорядился закрыть все передвижные зоопарки республики, так как это негуманно по отношению к животным.
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