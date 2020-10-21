Зоопарк в Уфе расположится в черте города

По словам Назарова, рассматривали вариант открытия зоопарка недалеко от Миловки – там площадка позволяет разбить и гостевые дома, создав целую зону отдыха.

Однако в ходе обсуждения пришли к выводу, что лучше всего будет построить зоопарк в черте города. Проект рассчитывают завершить в течение двух-трех лет. Строительство начнется после утверждения участка – как ожидается, уже на следующей неделе (после 26 октября).

Решение об открытии в Уфе полноценного зоопарка было принято в августе 2020 года, когда глава республики распорядился закрыть все передвижные зоопарки республики, так как это негуманно по отношению к животным.