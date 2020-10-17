Советскую площадь в Уфе хотят сделать главной площадью Башкортостана

«А Советская площадь в Уфе (бывшее стойбище автомобилей, как говорят старожилы), тем временем начинает потихоньку приобретать черты действительно главной площади нашей республики. Пытаемся понять контуры будущего памятника генералу Шаймуратову. Если есть идеи по нему, буду им рад. Кстати, конкурс на памятник уже объявлен», – написал в Instagram Радий Хабиров.

По состоянию на 17 октября уже смонтированы все инженерные коммуникации, которые подходят к фонтану, установлено все оборудование, ведется подготовка к запуску в тестовом режиме.

Вокруг установят выдвижные барьеры, в выходные дни сама Советская площадь и окружающий ее квартал будут пешеходными.

В рамках проекта отреставрируют и ближайшие улицы – эти работы завершатся до 30 сентября 2021 года.