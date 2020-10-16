В Уфе пройдет бесплатный интенсив для урбанистов

Курс пройдет с третьего по 14 ноября в онлайн-формате на платформе Zoom по вечерам, участие бесплатное. Он будет интересен представителям городской администрации и активным горожанам, девелоперам и архитекторам.

Ведущие – выпускники программы «Архитекторы.рф», эксперты КБ «Стрелка» и другие приглашенные специалисты. Они расскажут об актуальных инструментах и кейсах развития городской среды.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте. Заявки принимаются до 28 октября включительно, результаты отбора будут объявлены 29 октября 2020 года. Количество мест ограничено.