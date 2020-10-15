В Уфе перекрыли проезжую часть одной из улиц

Проезжая часть улицы Менделеева на участке от Лесного проезда до Энтузиастов до 20 октября 2020 года включительно.

На этом участке проводится ремонт дорожного полотна. На сегодняшний день еще на нескольких улицах введены ограничения в связи с работами по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Ранее в мэрии Уфы сообщили о том, что все работы по ремонту улиц планируется завершить до конца октября 2020 года. Остальные объекты – строительство нового моста через реку Белую в створе улиц Воровского и реконструкция двух улиц – будут сданы в следующем году.