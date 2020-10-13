Когда парковка на обочине в Уфе станет платной?

Первоначально планировалось, что законопроект будет принят в сентябре, однако остается еще множество разногласий и уточнений. Как ожидается, его рассмотрят в третьем чтении на очередном заседании Госсобрания 29 октября 2020 года.

К платным территориям относятся и обочины дорог – таким образом в правительстве пытаются бороться с людьми, которые паркуются на обочинах на весь день, занимая проезжую часть.

Бесплатно можно будет припарковаться только на 20 минут. На парковках около спортивных объектов, а также организаций в сфере культуры, здравоохранения и оказания госуслуг период бесплатной парковки составит более 60 минут.

Полностью бесплатной парковка будет с 21 до семи часов, в выходные и нерабочие дни, а также в любое время – только для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.