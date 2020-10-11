Со вторника отключат воду в четырех районах Уфы

13 октября

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 18.00:

Улица Ульяновых – дом 24.

Улица Шумавцова – дом 1.

14 октября

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:

Улица Черниковская – дома 36, 65, 67.

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 17.00:

Улица Энгельса – дом 1/1.

Улица Коммунистическая – дом 85/1.

14-15 октября

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 14 октября до 10.00 15 октября:

Улица Невского – дома 34, 36, 38.

Улица Свободы – дома 29, 42, 44.

Улица Борисоглебского – дом 4.

15 октября

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:

Улица Сельская – дом 9.

Демский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Улица Архангельская – дома 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Улица Архангельский переулок – дома 6, 7, 8, 14, 15, 16.

Улица Донбасская – дома 3, 3 литер б, 6, 8, 9, 9б, 10, 12, 13,

14, 15а, 15б, 16, 18.

Улица Донбасский 2-й переулок – дома 10, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20.

Улица Якуба Колоса – дома 3, 5, 8, 10, 12, 13б, 14, 14а, 15, 16, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 57, 57а.

Улица Переулок Якуба Колоса – дома 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 32.

Улица Майкопская – дома 1, 14, 18.

Улица Майкопский переулок – дома 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20а.

Улица Черняховского – дом 66.

Улица Переулок Черняховского – дома 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28.

Улица Чебоксарская – дома 4, 6, 8.

Улица Чебоксарский переулок – дома 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 13.

Улица Армянская – дома 48, 50.