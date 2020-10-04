Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с пятого по 11 октября 2020 года.
Со вторника отключат воду в двух районах Уфы
6 октября
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Менделеева – дома 7/1, 9, 11, 11/1.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:
Улица Краснодонская – дома 20, 22, 22а, 24, 26,
28, 28/1, 33, 35, 37, 45/47.
Улица Пархоменко – дом 117.
Улица Цюрупы – дома 128, 130.
7 октября
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Улица Авроры – дома 3, 5, 5/1а, 5/1б, 5/1в, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9.
8 октября
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Карла Маркса – дома 15а, 17/19.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.