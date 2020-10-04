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Со вторника отключат воду в двух районах Уфы

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с пятого по 11 октября 2020 года.

6 октября

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Менделеева – дома 7/1, 9, 11, 11/1.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 18.30:

Улица Краснодонская – дома 20, 22, 22а, 24, 26,
28, 28/1, 33, 35, 37, 45/47.

Улица Пархоменко – дом 117.

Улица Цюрупы – дома 128, 130.

7 октября

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:

Улица Авроры – дома 3, 5, 5/1а, 5/1б, 5/1в, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9.

8 октября

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Карла Маркса – дома 15а, 17/19.

Павел Авдеев,
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