Отопительный сезон в республике в 2020 году начался раньше срока, однако некоторые жители до сих пор жалуются на то, что батареи остаются холодными.
Куда обращаться в Башкортостане, если в квартире проблемы с отоплением?
ООО «БашРТС» отмечает, что жалобы на избыток или недостаток тепла поступают на ее адрес, однако это бесполезно.
Дело в том, что, вопреки распространенному мнению, ресурсоснабжающие организации, такие, как «БашРТС», отвечают за подачу любых ресурсов, в том числе отопления, только до границы дома. За поддержание комфортной среды в каждой отдельно взятой квартире отвечает управляющая компания.
То есть в случае, если у вас слишком горячие или холодные батареи в квартире, об этом нужно сообщить диспетчеру ЖЭУ, ТСЖ или другой управляющей организации.
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