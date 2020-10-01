Куда обращаться в Башкортостане, если в квартире проблемы с отоплением?

ООО «БашРТС» отмечает, что жалобы на избыток или недостаток тепла поступают на ее адрес, однако это бесполезно.

Дело в том, что, вопреки распространенному мнению, ресурсоснабжающие организации, такие, как «БашРТС», отвечают за подачу любых ресурсов, в том числе отопления, только до границы дома. За поддержание комфортной среды в каждой отдельно взятой квартире отвечает управляющая компания.

То есть в случае, если у вас слишком горячие или холодные батареи в квартире, об этом нужно сообщить диспетчеру ЖЭУ, ТСЖ или другой управляющей организации.