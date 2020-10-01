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Куда обращаться в Башкортостане, если в квартире проблемы с отоплением?

Отопительный сезон в республике в 2020 году начался раньше срока, однако некоторые жители до сих пор жалуются на то, что батареи остаются холодными.

ООО «БашРТС» отмечает, что жалобы на избыток или недостаток тепла поступают на ее адрес, однако это бесполезно.

Дело в том, что, вопреки распространенному мнению, ресурсоснабжающие организации, такие, как «БашРТС», отвечают за подачу любых ресурсов, в том числе отопления, только до границы дома. За поддержание комфортной среды в каждой отдельно взятой квартире отвечает управляющая компания.

То есть в случае, если у вас слишком горячие или холодные батареи в квартире, об этом нужно сообщить диспетчеру ЖЭУ, ТСЖ или другой управляющей организации.

Павел Авдеев,
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