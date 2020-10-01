В Уфе закрыли движение транспорта на участке одной из улиц

Перекрыли улицу Менделеева на участке от проспекта Салавата Юлаева до Лесотехникума до 6.00 пятого октября.

На данном отрезке рабочие приступили к ремонту дороги, будет проведена замена асфальта. На время работ изменится движение нескольких маршрутов общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.

Через этот участок проходит автобус №75, а также маршрутные такси №207, №213, №227, №232, №235, №244, №248, №251, №262к, №266 и №285.