Закрытие участка протяженностью более 400 метров повлияет на движение 12 маршрутов общественного транспорта и осложнит проезд к одному из главных торговых центров города.
В Уфе закрыли движение транспорта на участке одной из улиц
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ufacity.info
Перекрыли улицу Менделеева на участке от проспекта Салавата Юлаева до Лесотехникума до 6.00 пятого октября.
На данном отрезке рабочие приступили к ремонту дороги, будет проведена замена асфальта. На время работ изменится движение нескольких маршрутов общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.
Через этот участок проходит автобус №75, а также маршрутные такси №207, №213, №227, №232, №235, №244, №248, №251, №262к, №266 и №285.
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