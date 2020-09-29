В Уфе в связи с пандемией ужесточат правила

Новые меры безопасности коснутся предприятий города: уже при обнаружении первых симптомов ОРВИ – недомоганиях или насморке – у сотрудников их обязаны перевести на удаленный режим работы или отправить на больничный.

С начала пандемии было отмечено несколько вспышек на предприятиях, в том числе на УМПО, Lasselsberger Ceramics, и АО «БСК», на Демской оптовой базе, один из сотрудников «Башспирт» скончался из-за последствий коронавируса.

По состоянию на 28 сентября официально подтверждено 39 новых случаев заражения Covid-19, а также 117 новых пациентов с внебольничной пневмонией за сутки.