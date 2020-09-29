Власти Башкортостана обеспокоены ускорением темпов распространения пандемии коронавируса в республике. «Вторая волна» в той или иной степени затронула все страны мира.
В Уфе в связи с пандемией ужесточат правила
Новые меры безопасности коснутся предприятий города: уже при обнаружении первых симптомов ОРВИ – недомоганиях или насморке – у сотрудников их обязаны перевести на удаленный режим работы или отправить на больничный.
С начала пандемии было отмечено несколько вспышек на предприятиях, в том числе на УМПО, Lasselsberger Ceramics, и АО «БСК», на Демской оптовой базе, один из сотрудников «Башспирт» скончался из-за последствий коронавируса.
По состоянию на 28 сентября официально подтверждено 39 новых случаев заражения Covid-19, а также 117 новых пациентов с внебольничной пневмонией за сутки.
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