Стало известно, когда откроется новый мост через реку Белую

Строительство моста должно завершиться 20 октября 2021 года – такие сроки указаны в контракте.

Сейчас, по словам заместителя начальника городского управления по строительству Константина Паппе, основные работы завершены на 52,4%.

После открытия движение через Белую в этом районе будет одиннадцатиполосным: шесть полос в направлении города по мосту 1991 года постройки и пять полос в направлении «Уфа-Аэропорт» – три пройдут по новому мосту и две – по арочному мосту 1956 года.