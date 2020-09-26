На одной из улиц в центре Уфы закрыли движение транспорта

Участок улицы Карла Маркса от Революционной до бульвара Ибрагимова будет закрыт до 6.00 28 сентября.

На этом участке меняют асфальт и проводят другие ремонтные работы. На время действия ограничений изменится движение маршрутов общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.

Через этот участок проходят автобус №74 и маршрутные такси №3 и №214 – они будут объезжать перекрытую зону по улице Ленина. Движение троллейбуса №22 приостановлено.