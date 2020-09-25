В правительстве республики разработали программу строительства новых школ в Уфе с привлечением частных инвесторов.
В Уфе построят 10 новых школ
Программа подразумевает строительство в Уфе 10 новых школ на 13 тысяч мест в общей сложности.
Деньги на строительство объектов будут выделять из федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников. Уже определены территории, на которых расположатся новые учреждения.
Сейчас предлагаемая программа проходит согласование Министерства финансов России, проект итогового документа будет готов к концу 2020 года.
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