В Уфе перекроют проезжую часть на нескольких улицах

26 сентября с 6.00 до 24.00 в связи с ремонтом дороги будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Ленина и Революционной.

Также с 25 по 29 сентября с 6.00 до 21.00 будет закрыто движение транспорта по улице Менделеева на участке от Генерала Горбатого до Сагита Агиша.

В обоих случаях на время ограничений изменится порядок движения маршрутов общественного транспорта – так, как показано на схемах выше. Движение троллейбусного маршрута №16 временно приостановлено.

Кроме того, 26 сентября с 6.00 до 21.00 во время проведения праздничных мероприятий – ярмарки-фестиваля «Уфимская крепость» и соревнований на картингах и электро-самокатах будет ограничено движение транспорта:

– по улице Заки Валиди на участке от Аксакова до Мажита Гафури;

– по улице Мажита Гафури на участке от Заки Валиди до Пушкина;

– на парковке перед Конгресс-холлом «Торатау» и съезде к амфитеатру;

–по набережной реки Белой от остановки «Монумент Дружбы» до съезда к амфитеатру.