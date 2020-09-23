В Уфе к 2021 году частично решат проблему очередей в детсады

«В этом году мы много строим социальных объектов. Закончили еще один садик из 24 запланированных к сдаче на этот год. Находится он в Сипайлово и рассчитан на 215 мест. Скоро достроим большие детские сады в Демском районе Уфы (180 мест), Алексеевке Уфимского района (220 мест), Иглино и Туймазах (по 260 мест).

При этом остаются районы, где проблема с местами в детсады особо острая. Один из них – Кузнецовский Затон. В этом микрорайоне много молодых семей с детьми, и вполне понятен гнев мамочек, которые не могут выйти на работу. В 2020 году мы начали там большую стройку.

В целом в этом году планируем ввести 3090 мест в детсадах, это во многом решит проблему с очередями в сады», – написал Радий Хабиров.

Ранее мы писали о том, что, по данным Башстата, в Уфе катастрофически не хватает мест в детсадах.