В Уфе полностью закрыли движение транспорта на участке одной из улиц

До 20 сентября полностью перекроют улицу Энтузиастов на участке от Шафиева до Лесотехникума.

Работы на улице Энтузиастов стартовали в начале сентября, сейчас там укладывают новый асфальт. Дата завершения ремонта пока неизвестна.

Также до 31 декабря будут полностью закрыты четыре полосы проезжей части идущей параллельно улицы Комсомольской на участке от Шафиева до Лесотехникума, так что проезд между этими двумя улицами теперь осуществляется только по Луганской и проспекту Салавата Юлаева.