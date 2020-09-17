В Уфе построят дублер проспекта Салавата Юлаева

Как сообщает агентство «Башинформ», в Генплан развития Уфы включен пункт о создании новой магистрали – так называемого «Западного диаметра».

Многополосная дорога начнется за Телецентром, где возведут новый мост через Белую, и пройдет вдоль ее берегового склона через весь Уфимский полуостров до нового моста в створе улицы Интернациональной, то есть будет дублером проспекта Салавата Юлаева.

По словам разработчиков, он необходим, так как моделирование показало, что со временем нагрузка на главные улицы города значительно увеличится. Главная проблема – это прохождение «Западного диаметра» по сложному рельефу с неустойчивыми грунтами и перепадами высот.